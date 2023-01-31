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С 1 февраля на час продлят работу парка «Дендрарий» в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-fevralya-na-chas-prodlyat-rabotu-parka-dendrarij-v-sochi
С 1 февраля на час продлят работу парка «Дендрарий» в Сочи
Фото пресс-службы нацпарка Сочи

В связи с увеличением светового дня с 1 февраля парк «Дендрарий» будет работать с 9:00 до 18:00. Кассы парка будут открыты до 17:30.

Канатная дорога также будет работать до 18:00. Администрация парка напоминает, что посадка пассажиров прекращается до 10 минут до конца рабочего дня.

Посетители нацпарка смогут увидеть уникальное явление — цветение бамбука. В нижней части парка «Дендрарий» зацвел листоколосник бамбуковидный, он же японский мадаке. Сейчас ему около 59 лет. Этот вид — один из самых крупных на Черноморском побережье Кавказа. Его стебли достигают 17 м высоты и 10 см в диаметре.

Цветет листоколосник раз в 60 лет и после этого гибнет. Сейчас ученые ищут способ спасти бамбук. Сообщается, что одним из действенных способов является обрезка растений и внесение удобрений для сохранения корней. Пока администрация парка приняла решение промаркировать все стебли цветущей плантации и наблюдать за растениями до 14 февраля, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Читайте также: в Сочинском нацпарке усилили охрану мест цветения первоцветов.

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