Подснежники и цикламены: в Сочинском нацпарке усилили охрану мест цветения первоцветов
Сейчас в лесах национального парка во всю цветут первоцветы — краснокнижные подснежники, цикламены и морозники. Собирать эти цветы запрещено.
В связи с этим на усиленный режим работы перевели все участковые лесничества. Также дополнительное патрулирование организовали силами общественных и государственных инспекторов. Проводятся рейды по местам произрастания и заготовки редких растений.
Специалисты нацпарка напоминают, что сбор первоцветов запрещен природоохранным законодательством.
«Мы призываем жителей и гостей города-курорта Сочи помнить, что каждый из нас может помочь сохранить эти исчезающие растения. Одни, если не будут их срывать, другие — если перестанут их покупать. Если вы, находясь на территории Сочинского национального парка, стали свидетелем сбора первоцветов, сообщите об этом факте по номеру дежурного менеджера 8 (988) 500 1969», — сообщает пресс-служба нацпарка.
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