В Сочи отремонтируют историческое здание автовокзала

Фото пресс-службы администрации Сочи

Ремонт планируют выполнить за два месяца. Строители обновят фасад: уберут с него лишние элементы и старые вывески и установят новые в соответствии с дизайн-кодом курорта.

Также оштукатурят крышу, очистят ливнестоки и отмоют алюминиевые композитные панели на фасаде. При необходимости некоторые архитектурные элементы поменяют. На прилегающей территории выложат крупноформатную плитку. Автовокзал во время ремонта будет работать в штатном режиме.

Здание построили в 1967 году. Оно выполнено в стиле раннего советского модернизма.

«Оно было включено в десятку лучших объектов модернизма 60-80-х годов. Главные архитектурные элементы здания сохранены, это волнообразная кровля и колонны», — цитирует директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрия Литвинца пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Краснодаре разработали план благоустройства Карасунских озер.