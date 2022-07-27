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В Сочи отремонтируют историческое здание автовокзала

Общество
27.07.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otremontiruyut-istoricheskoe-zdanie-avtovokzala
В Сочи отремонтируют историческое здание автовокзала
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ремонт планируют выполнить за два месяца. Строители обновят фасад: уберут с него лишние элементы и старые вывески и установят новые в соответствии с дизайн-кодом курорта.

Также оштукатурят крышу, очистят ливнестоки и отмоют алюминиевые композитные панели на фасаде. При необходимости некоторые архитектурные элементы поменяют. На прилегающей территории выложат крупноформатную плитку. Автовокзал во время ремонта будет работать в штатном режиме.

Здание построили в 1967 году. Оно выполнено в стиле раннего советского модернизма.

«Оно было включено в десятку лучших объектов модернизма 60-80-х годов. Главные архитектурные элементы здания сохранены, это волнообразная кровля и колонны», — цитирует директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрия Литвинца пресс-служба мэрии.

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