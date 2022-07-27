В Сочи отремонтируют историческое здание автовокзала
Общество
27.07.2022 13:31
Ремонт планируют выполнить за два месяца. Строители обновят фасад: уберут с него лишние элементы и старые вывески и установят новые в соответствии с дизайн-кодом курорта.
Также оштукатурят крышу, очистят ливнестоки и отмоют алюминиевые композитные панели на фасаде. При необходимости некоторые архитектурные элементы поменяют. На прилегающей территории выложат крупноформатную плитку. Автовокзал во время ремонта будет работать в штатном режиме.
Здание построили в 1967 году. Оно выполнено в стиле раннего советского модернизма.
«Оно было включено в десятку лучших объектов модернизма 60-80-х годов. Главные архитектурные элементы здания сохранены, это волнообразная кровля и колонны», — цитирует директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрия Литвинца пресс-служба мэрии.
Читайте также: в Краснодаре разработали план благоустройства Карасунских озер.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
- Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ