В Сочи отправят на принудительное лечение парня, ударившего ножом полицейского

В Сочи в суд направили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в отношении 24-летнего жителя Мостовского района.

По данным следствия, утром 25 мая 2023 года сотрудники ППС обнаружили на улице Конституции СССР спящего на лавочке мужчину. Полицейские подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья. В этот момент мужчина достал нож и начал им размахивать им, угрожая полицейскому. После этого мужчина попытался сбежать.

Полицейские кинулись за ним, тогда злоумышленник попытался ударить ножом одного из сотрудников полиции. Правоохранитель уклонился, и удар пришелся ему по руке. В результате сотрудник ППС получил резаную рану. Хулиган выкрикивал угрозы находившимся на улице людям. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Злоумышленника задержали, угрозы его жизни нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу. Оказалось, что мужчина параноидной шизофренией. Болезнь лишает его возможности осознавать характер своих действий и управлять ими. В настоящее время обвиняемый находится в специализированном медучреждении. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направили в суд.

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