Повесившего кота на заборе жителя Крымска отправили на принудительное лечение

Информация о том, что житель Крымска убил и повесил кота на заборе частного дома на улице Ставропольской, распространилась в соцсетях 19 ноября.

Полиция провела проверку и 20 ноября мужчину доставили в психиатрическую лечебницу.

Его госпитализировали на принудительное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на разошедшихся по соцсетям фотографиях запечатлены ворота частного дома, на которых висит мертвый кот, повешенный за шею. Рядом стоит мужчина и курит. Сообщалось также, что это не первый подобный случай.