Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Повесившего кота на заборе жителя Крымска отправили на принудительное лечение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/povesivshego-kota-na-zabore-zhitelya-krymska-otpravili-na-prinuditelnoe-lechenie
Повесившего кота на заборе жителя Крымска отправили на принудительное лечение

Информация о том, что житель Крымска убил и повесил кота на заборе частного дома на улице Ставропольской, распространилась в соцсетях 19 ноября.

Полиция провела проверку и 20 ноября мужчину доставили в психиатрическую лечебницу.

Его госпитализировали на принудительное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на разошедшихся по соцсетям фотографиях запечатлены ворота частного дома, на которых висит мертвый кот, повешенный за шею. Рядом стоит мужчина и курит. Сообщалось также, что это не первый подобный случай.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях