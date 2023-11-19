Мужчина убил кота и повесил его на воротах частного дома на Кубани

Инцидент произошел утром 19 ноября на улице Ставропольской в Крымске.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. На кадрах запечатлены ворота частного дома, на которых висит мертвый кот, повешенный за шею. Рядом стоит мужчина и курит.

По словам соседей, это уже не первый подобный случай. Мужчина, который убил и повесил кота, психически не здоров. Местные жители сообщили, что уже писали жалобы в полицию на странного соседа, полицейские проводили с мужчиной профилактические беседы.

В полиции уже отреагировали на произошедшее.

«По данному факту в ОМВД по Крымскому району материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по ее результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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