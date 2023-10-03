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Школьники пытались заживо закопать кошку на детской площадке на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolniki-pytalis-zazhivo-zakopat-koshku-na-detskoj-ploshhadke-na-kubani
Школьники пытались заживо закопать кошку на детской площадке на Кубани

Инцидент произошел накануне на одной из улиц поселка Мостовского.

Одна из местных жительниц заметила из окна, как двое школьников заживо закапывают кошку на детской площадке. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Девушка выбежала на улицу и спасла животное, которое дети успели зарыть с головой. Волонтеры накормили спасенную кошку и передали ее на лечение, пишет газета «Предгорье».

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