Школьники пытались заживо закопать кошку на детской площадке на Кубани

Инцидент произошел накануне на одной из улиц поселка Мостовского.

Одна из местных жительниц заметила из окна, как двое школьников заживо закапывают кошку на детской площадке. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Девушка выбежала на улицу и спасла животное, которое дети успели зарыть с головой. Волонтеры накормили спасенную кошку и передали ее на лечение, пишет газета «Предгорье».

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