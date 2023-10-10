В Сочи отменят шесть «Ласточек» и изменят график для 50 пригородных поездов

С 11 октября на перегоне Сочи — Мацеста начнут ремонтировать участок между тоннелями № 6 и 7.

В связи с этим на курорте на ближайшие месяца кардинально изменят расписание движения пассажирских поездов. Так, перестанут ходить «Ласточки» по маршруту Сочи — Имеретинский курорт № 6815, 6818, 6823, 6816, 6817 и 6826.

График движения изменится более чем у 50 пригородных поездов. Ряд «Ласточек», отправляющихся их Имеретинского курорта, Розы Хутор и аэропорта, будут доезжать только до Мацесты, вместо вокзала Сочи.

Ремонтные работы между тоннелями в Хостинском районе планируют завершить к 5 декабря, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: с 1 сентября изменилось расписание движения «Ласточки» между Сочи и Абхазией для улучшения качества обслуживания пассажиров.