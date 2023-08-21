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С 1 сентября изменится расписание движения «Ласточки» между Сочи и Абхазией

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-sentyabrya-izmenitsya-raspisanie-dvizheniya-lastochki-mezhdu-sochi-i-abhaziej
С 1 сентября изменится расписание движения «Ласточки» между Сочи и Абхазией
Фото пресс-службы СКЖД

График движение «Ласточек», курсирующих между Сочи и Гагрой, изменят с осени, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров.

С 1 сентября скоростной электропоезд будет выполнять два рейса из Сочи в Абхазию с заходом в аэропорт: в 8:50 (прибытие в 13:06) и в 17:42 (прибытие в 21:30).

Из Гагры «Ласточки» будут отправляться в 13:26 (прибытие в 17:24) и в 21:40 (прибытие в 0:40). Дневной рейс будет идти по длинному маршруту — до вокзала Сочи, а вечерний по укороченному — до аэропорта, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: в сентябре между Сочи и Абхазией начнет ходить еще один туристический поезд. Новый туристический поезд «Рица» будет курсировать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт, совершая однодневные остановки в Гагре и Сухуме.

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