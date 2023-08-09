В сентябре между Сочи и Абхазией начнет ходить еще один туристический поезд

Новый туристический поезд «Рица» будет курсировать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт, совершая однодневные остановки в Гагре и Сухуме.

Об этом сообщил главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа. Планируется, что «Рица» совершит первый рейс в Абхазию уже 10 сентября. До конца года он выполнит три тестовых рейса.

Сейчас сотрудники АЖД выполняют подготовительные работы к приему нового туристического поезда в Гагре и Сухуме.

«Все мы знаем, с какими сложностями сталкиваемся при переходе через границу. По 4-5 часов люди стоят на автомобильных пунктах пропуска. Летом большой поток людей. У поездов есть преимущества. Границу пересекают в течение 20 минут на российской стороне и примерно столько же – на абхазской», — цитирует Куруа радио Sputnik Абхазия.

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