Первая «Ласточка» отправилась 8 июня из Сочи в Гагру

По данным Абхазской железной дороги, из Сочи в Абхазию на скоростном электропоезде РЖД «Ласточка» 8 июня отправились первые 60 туристов.

По словам гендиректора Абхазской железной дороги Арсоу Читанавы, таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое и Цандрипш внутри вагонов без высадки на станциях.

Поезд будет ежедневно отправляться из Сочи в 11:54 (без заезда в аэропорт). Из аэропорта Сочи состав будет отправляться в 18:52. Из Гагры в Сочи (через аэропорт) отправление запланировано на 7:30. Из Гагры в аэропорт Сочи — в 15:15. Время в пути составит около 3 часов. В зависимости от маршрута поезда будут останавливаться в Имеретинском Курорте, Адлере, Хосте, Мацесте, а также на платформах Гагрыпш и Абаата.

Перевозчик сообщил, что со следующего года маршрут электропоезда планируют продлить до Сухума, сообщает ТАСС.

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