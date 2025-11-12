В Сочи открылся обновленный декоративный уголок «Календарь»

В Центральном районе Сочи благоустроили зеленый уголок. Возле площади морского порта открылся обновленный арт-объект «Календарь».

В центре внимания — цветочные часы. В них установили новый долговечный механизм, изменили угол наклона циферблата, чтобы прохожим было лучше видно всю красоту объекта, а также уложили свежий газон, высадили больше шестисот кустарников, многолетних растений и роз.

«Это больше, чем просто клумба с большими часами, это часть истории и облика города. Такие проекты – это вклад в нашу общую городскую среду. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Сочи оставался самым зеленым и комфортным курортом», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram.

