Обновленный по нацпроекту сквер открыли в Усть-Лабинске

Зеленую зону на улице Красноармейской привели в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик обновил общественную территорию площадью более 1 га. В сквере проложили новые пешеходные дорожки, обустроили систему освещения, установили светильники, оборудовали спортивную и детскую площадки, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

«На территории разместили скамейки и перголы. Также установили остановочный павильон и провели озеленение сквера — высадили газоны, лиственные и хвойные деревья и кустарники», — добавил Шапошник.

Всего в текущем году в регионе благоустраивают более 100 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

