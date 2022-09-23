Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи открыли обновленный мост через реку Ира

Общество
23.09.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkryli-obnovlennyj-most-cherez-reku-ira
В Сочи открыли обновленный мост через реку Ира
Фото пресс-службы МЦУ Сочи

Объект в Дагомысе отремонтировали за две недели. Раньше мост состоял из металлоконструкций и деревянного настила. Теперь он железобетонный.

Для того, чтобы бетон набрался жесткости и его несущие способности были увеличены, специалисты приняли решение пока не убирать опалубку и стойки. Через 15-20 дней их демонтируют.

Жители Дагомыса уже могут пользоваться мостом, сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Читайте также: мост через реку Фарс в Мостовском районе отремонтируют к концу 2023 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
  3. Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях