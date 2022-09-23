В Сочи открыли обновленный мост через реку Ира
Общество
23.09.2022 10:46
Объект в Дагомысе отремонтировали за две недели. Раньше мост состоял из металлоконструкций и деревянного настила. Теперь он железобетонный.
Для того, чтобы бетон набрался жесткости и его несущие способности были увеличены, специалисты приняли решение пока не убирать опалубку и стойки. Через 15-20 дней их демонтируют.
Жители Дагомыса уже могут пользоваться мостом, сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.
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