Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мост через реку Фарс в Мостовском районе отремонтируют к концу 2023 года

Общество
30.08.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/most-cherez-reku-fars-v-mostovskom-rajone-otremontiruyut-k-kontsu-2023-goda
Мост через реку Фарс в Мостовском районе отремонтируют к концу 2023 года
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Состояние существующего сооружения оценивается как предаварийное. Движение по мосту осуществляется с ограничениями по весу и только по одной полосе, в реверсивном режиме.

Губернатор Вениамин Кондратьев 16 августа 2022 года посетил муниципалитет. Во время общения с местными жителям он заявил, что мост через реку Фарс необходимо отремонтировать. ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило госконтракт на реконструкцию моста 29 августа.

Перед началом работ дорожники соорудят временный мост. По нему и будет запущено движение транспорта. Затем специалисты установят новые береговые и промежуточные опоры, заменят пролетное строение. Также будет проведена рекультивация земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения.

«По сути это строительство нового моста на месте старого. Выполнить все работы и запустить движение в нормальном режиме дорожникам предстоит до декабря 2023 года», — сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в станице Калниболотской завершили ремонт пешеходного моста.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
  6. Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге
Прямой эфир
Мы в соцсетях