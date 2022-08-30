Мост через реку Фарс в Мостовском районе отремонтируют к концу 2023 года

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Состояние существующего сооружения оценивается как предаварийное. Движение по мосту осуществляется с ограничениями по весу и только по одной полосе, в реверсивном режиме.

Губернатор Вениамин Кондратьев 16 августа 2022 года посетил муниципалитет. Во время общения с местными жителям он заявил, что мост через реку Фарс необходимо отремонтировать. ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило госконтракт на реконструкцию моста 29 августа.

Перед началом работ дорожники соорудят временный мост. По нему и будет запущено движение транспорта. Затем специалисты установят новые береговые и промежуточные опоры, заменят пролетное строение. Также будет проведена рекультивация земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения.

«По сути это строительство нового моста на месте старого. Выполнить все работы и запустить движение в нормальном режиме дорожникам предстоит до декабря 2023 года», — сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

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