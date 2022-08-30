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В станице Калниболотской завершили ремонт пешеходного моста

Общество
30.08.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-kalnibolotskoj-zavershili-remont-peshehodnogo-mosta
Видео канала «Кубань 24»

Ранее с просьбой о восстановлении моста жители станицы Калниболотской Новопокровского района обратились к сельской администрации.

Состояние деревянной конструкции оставляло желать лучшего: по сгнившим от времени доскам дети добирались в школу.

В итоге решили возвести бетонное сооружение на месте старого моста. Также на этом участке отремонтируют уличное освещение.

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