В станице Калниболотской завершили ремонт пешеходного моста

Видео канала «Кубань 24»

Ранее с просьбой о восстановлении моста жители станицы Калниболотской Новопокровского района обратились к сельской администрации.

Состояние деревянной конструкции оставляло желать лучшего: по сгнившим от времени доскам дети добирались в школу.

В итоге решили возвести бетонное сооружение на месте старого моста. Также на этом участке отремонтируют уличное освещение.

Читайте также: в станице Калниболотской начали отсыпать щебнем грунтовую дорогу на улице Семашко.