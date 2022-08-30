В станице Калниболотской завершили ремонт пешеходного моста
Общество
30.08.2022 08:15
Ранее с просьбой о восстановлении моста жители станицы Калниболотской Новопокровского района обратились к сельской администрации.
Состояние деревянной конструкции оставляло желать лучшего: по сгнившим от времени доскам дети добирались в школу.
В итоге решили возвести бетонное сооружение на месте старого моста. Также на этом участке отремонтируют уличное освещение.
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