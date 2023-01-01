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В Сочи открыли новый сквер в селе Красная Воля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkryli-novyj-skver-v-sele-krasnaya-volya
В Сочи открыли новый сквер в селе Красная Воля
Фото t.me/officialsochi

Сквер расположен на улице Володи Ульянова. Территория победила в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь нового сквера — 2,2 тыс. кв. м. На 1,5 тыс. кв. м сделали озеленение, дорожки, установили парковую мебель, энергосберегающее освещение. Для детей установили игровую площадку с безопасным резиновым покрытием.

Работа по проекту «Комфортная городская среда» продолжается. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского определяют участки и источники финансирования, готовят проектно-сметную документацию по проектам благоустройства общественных пространств на этот год, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: новый сквер с детской площадкой открыли в Сочи к Новому году.

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