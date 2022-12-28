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Новый сквер с детской площадкой открыли в Сочи к Новому году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-skver-s-detskoj-ploshhadkoj-otkryli-v-sochi-k-novomu-godu
Новый сквер с детской площадкой открыли в Сочи к Новому году
Фото пресс-службы администрации Сочи

Общественную территорию площадью 3,2 тыс. кв. м на улице Молокова, 32 благоустроили после голосования в рамках проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере обустроили дорожки, установили парковую экомебель, энергосберегающие светильники и сделали озеленение. В центре сквера установили детскую площадку с турниками и безопасным резиновым покрытием.

Сквер открыли к Новому году, чтобы во время зимних каникул дети уже могли в нем играть. Работа по проекту «Комфортная городская среда» на курорте продолжается, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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