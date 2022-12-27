Более 220 зон отдыха благоустроили в этом году в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завершили нацпроект «Жилье и городская среда» в части благоустройства.

На Кубани в этом году благоустроили 221 общественную территорию в 63 муниципальных образованиях — это набережные, парки, скверы и улицы.

«Все, что планировали, выполнили. На это направили более 2 млрд рублей. Мы и в следующем году продолжим благоустраивать территории для комфортного отдыха жителей городов и сел Кубани», — сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Также выполнили два проекта, которые победили во Всероссийском конкурсе «Развитие малых городов и исторических поселений». В Белореченске сделали современную площадь имени 50-летия Советской власти, в Усть-Лабинске открыли зону отдыха у озера Копытце.

С 2017 года на Кубани благоустроили более 1,4 тыс. территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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