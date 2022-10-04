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В Сочи открыли малобюджетный спортивный комплекс

Спорт
04.10.2022 13:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkryli-malobyudzhetnyj-sportivnyj-kompleks
В Сочи открыли малобюджетный спортивный комплекс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спорткомплекс построили в микрорайоне улицы Донской в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Краснодарского края». На его возведение из бюджета региона направили 79 млн рублей.

«С каждым годом город развивается и очень важно, что спортивная инфраструктура интегрируется в общественную среду, как этот малобюджетник. Он возведен в одном из густонаселенных микрорайонов, где проживают около 40 тыс. человек», — сказал глава департамента физкультуры Министерства спорта России Максим Уразов.

По его словам, в малабюджетном спортивном комплексе смогут заниматься более 900 спортсменов.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов подчеркнул, что власти региона уделяют большое внимание строительству спортивных объектов в шаговой доступности.

«Число жителей Кубани, систематически занимающихся физической культурой ежегодно возрастает, как и увеличивается количество спортивных мероприятий. Все это позволяет краю быть одним из лидеров по развитию спортотрасли в масштабах всей страны», — цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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