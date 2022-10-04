В Сочи открыли малобюджетный спортивный комплекс
Спорткомплекс построили в микрорайоне улицы Донской в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Краснодарского края». На его возведение из бюджета региона направили 79 млн рублей.
«С каждым годом город развивается и очень важно, что спортивная инфраструктура интегрируется в общественную среду, как этот малобюджетник. Он возведен в одном из густонаселенных микрорайонов, где проживают около 40 тыс. человек», — сказал глава департамента физкультуры Министерства спорта России Максим Уразов.
По его словам, в малабюджетном спортивном комплексе смогут заниматься более 900 спортсменов.
Вице-губернатор Кубани Александр Власов подчеркнул, что власти региона уделяют большое внимание строительству спортивных объектов в шаговой доступности.
«Число жителей Кубани, систематически занимающихся физической культурой ежегодно возрастает, как и увеличивается количество спортивных мероприятий. Все это позволяет краю быть одним из лидеров по развитию спортотрасли в масштабах всей страны», — цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Новороссийске к концу 2022 года достроят спорткомплекс.
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца