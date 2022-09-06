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В Новороссийске к концу 2022 года достроят две школы и спорткомплекс

Общество
06.09.2022 18:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-k-kontsu-2022-goda-dostroyat-dve-shkoly-i-sportkompleks
В Новороссийске к концу 2022 года достроят две школы и спорткомплекс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительные площадки социальных объектов в городе-герое осмотрел вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.

Сейчас в Новороссийске завершают строительство школы на 1,1 тыс. мест в 15 микрорайоне, корпус школы для начальных классов в Цемдолине на 400 мест и спортивный комплекс в Гайдуке.

«Отставание от сроков необходимо максимально быстро сокращать, увеличивать число рабочих на площадках. Мы не имеем права не сдержать обещания, данные жителям. К концу года все три объекта должны быть завершены», — сказал Наумов.

Школа в 15 микрорайоне готова на 87%. Готовность корпуса школы в Цемдолине — 30%. Обе школы строят в рамках национального проекта «Образование».

Спортивный комплекс в Гайдуке готов на 54%. Вице-губернатор подчеркнул, что для того, чтобы спорткомплекс успели сдать в эксплуатацию в 2022 году, нужно уже в ближайшее время начать строительство сетей водо- и электроснабжения, а также связи и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае к концу года сдадут еще 8 школ и 2 детских сада.

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