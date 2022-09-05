Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае к концу года сдадут еще 8 школ и 2 детских сада

Общество
05.09.2022 20:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-k-kontsu-goda-sdadut-eshhe-8-shkol-i-2-detskih-sada
В Краснодарском крае к концу года сдадут еще 8 школ и 2 детских сада

Вице-губернатор Евгений Наумов проверил темпы возведения школ и детских садов и обсудил этот вопрос с главами профильных ведомств и муниципалитетов Краснодарского края.

Замглавы региона отметил, что на прошлой неделе состоялся первый показательный этап работы в этом году и поблагодарил тех, кто обеспечил открытие школ и детских садов к 1 сентября.

«К концу года мы должны сдать еще ряд социальных объектов. У нас накопился достаточный опыт по организации строительства в текущих экономических реалиях. Необходимо своевременно пользоваться механизмами антикризисных мер, которые позволяют вовремя и качественно достроить соцобъекты», — сказал Наумов.

Глава краевого департамента строительства Сергей Власов сообщил о том, что к концу 2022 года сдадут еще 8 школ, 2 детских сада и корпус столовой в школе № 25 в Гулькевичском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Геленджике в сентябре начнут строить школу на 1 тыс. 550 мест.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Славянске-на-Кубани избивших ветерана боевых действий мужчин отправили под домашний арест
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях