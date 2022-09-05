В Краснодарском крае к концу года сдадут еще 8 школ и 2 детских сада

В Краснодарском крае к концу года сдадут еще 8 школ и 2 детских сада

Вице-губернатор Евгений Наумов проверил темпы возведения школ и детских садов и обсудил этот вопрос с главами профильных ведомств и муниципалитетов Краснодарского края.

Замглавы региона отметил, что на прошлой неделе состоялся первый показательный этап работы в этом году и поблагодарил тех, кто обеспечил открытие школ и детских садов к 1 сентября.

«К концу года мы должны сдать еще ряд социальных объектов. У нас накопился достаточный опыт по организации строительства в текущих экономических реалиях. Необходимо своевременно пользоваться механизмами антикризисных мер, которые позволяют вовремя и качественно достроить соцобъекты», — сказал Наумов.

Глава краевого департамента строительства Сергей Власов сообщил о том, что к концу 2022 года сдадут еще 8 школ, 2 детских сада и корпус столовой в школе № 25 в Гулькевичском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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