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В Геленджике в сентябре начнут строить школу на 1 тыс. 550 мест

Общество
01.09.2022 19:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-v-sentyabre-nachnut-stroit-shkolu-na-1-tys-550-mest
В Геленджике в сентябре начнут строить школу на 1 тыс. 550 мест
Фото t.me/BogodistovAA

Новая школа появится в районе пересечения улиц Первомайской и Пионерской.

«В сентябре начинаем строительство школы. На эти цели благодаря поддержке Вениамина Ивановича Кондратьева из краевого и федерального бюджетов одобрена субсидия более 1,1 млрд руб. Мы несколько лет вели подготовительную работу для того, чтобы получить средства, определить подрядчика, скоординировать все технические аспекты», — написал в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Школа рассчитана на 1 тыс. 550 мест. Она станет самой большой в городе. Здание будет представлять собой комплекс из прямоугольных трехэтажных блоков, соединенных между собой галереями и переходами. Будет обеспечен беспрепятственный доступ детей-инвалидов во все помещения здания школы.

Новая школа позволит перераспределить нагрузку на общеобразовательные учреждения Строительство планируют завершить в 2024 году.

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