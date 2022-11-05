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В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня

Общество
05.11.2022 09:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkryli-dvizhenie-po-uchastku-trassy-a-147-zatoplennomu-posle-livnya
В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Движение было экстренно перекрыто из-за подтопления 4 ноября около 23:00 на участке Адлер — Веселое федеральной трассы А-147.

К откачке воды привлекли три единицы спецтехники. Также специалисты провели механическую уборку проезжей части. Объезд на время перекрытия осуществлялся по трассе А-149.

Сейчас дорога восстановлена после затопления, движение происходит в штатном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

В Адлерском районе 4 ноября с 20:00 до 22:00 выпало 56 мм осадков. Потоки дождевой воды выходили на проезжую часть. Подтопленных жилых домов нет, подъем уровня воды в реках не регистрировался. Заявок на помощь от автомобилистов и жителей на оказание помощи не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 4 ноября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.

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