В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Движение было экстренно перекрыто из-за подтопления 4 ноября около 23:00 на участке Адлер — Веселое федеральной трассы А-147.

К откачке воды привлекли три единицы спецтехники. Также специалисты провели механическую уборку проезжей части. Объезд на время перекрытия осуществлялся по трассе А-149.

Сейчас дорога восстановлена после затопления, движение происходит в штатном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

В Адлерском районе 4 ноября с 20:00 до 22:00 выпало 56 мм осадков. Потоки дождевой воды выходили на проезжую часть. Подтопленных жилых домов нет, подъем уровня воды в реках не регистрировался. Заявок на помощь от автомобилистов и жителей на оказание помощи не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 4 ноября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.