В Сочи 4 ноября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Общество
04.11.2022 18:00
По прогнозу синоптиков, до конца суток 4 ноября на участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем. Объявлено штормовое предупреждение.
Жителей и гостей Сочи просят соблюдать необходимые меры безопасности при отдыхе у воды. Рекомендуется внимательно следить за окружающей обстановкой. При выходе смерча на берег нужно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине и плотно прижаться к земле.
Также необходимо остерегаться оборванных проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 4-6 ноября ожидается дождь и сильный ветер на Черноморском побережье.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
- В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября