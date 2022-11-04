В Сочи 4 ноября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

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По прогнозу синоптиков, до конца суток 4 ноября на участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителей и гостей Сочи просят соблюдать необходимые меры безопасности при отдыхе у воды. Рекомендуется внимательно следить за окружающей обстановкой. При выходе смерча на берег нужно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине и плотно прижаться к земле.

Также необходимо остерегаться оборванных проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 4-6 ноября ожидается дождь и сильный ветер на Черноморском побережье.