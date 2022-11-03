В Краснодарском крае 4-6 ноября ожидается дождь и сильный ветер на Черноморском побережье

В Краснодарском крае 4-6 ноября ожидается дождь и сильный ветер на Черноморском побережье

По прогнозам синоптиков, 4 ноября в крае будет облачно, с прояснениями, местами умеренный дождь. В горах и предгорьях ночью и утром дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман.

Ветер западный, ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.

Воздух днем по краю прогреется до +11…16 °С, ночью — до +3…+8 °С. В горах днем столбики термометров поднимутся до +6…+11 °С, ночью опустятся до 0…+5 °С. На Черноморском побережье температура воздуха днем +13…+18 °С, ночью +7…+12 °С.

В Краснодаре 4 ноября ночью и утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14…+16 °С, ночью до +5…+7 °С.

В выходные погодные условия будут переменчивыми — синоптики прогнозируют усиление восточного ветра с порывами по краю 15–18 м/с, на Черноморском побережье в воскресенье 15–20 м/с, в Новороссийске ночью до 24 м/с. Местами пройдет небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

В воскресенье, 6 ноября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью по краю опустится до 0…+5 °С. Днем 5 ноября воздух прогреется до +9…+14 °С, 6 ноября — до +6…+11 °С.

На Черноморском побережье в субботу температура ночью составит +4…+9 °С, днем — +11…16 °С. В воскресенье столбики термометров ночью опустятся до +1…+6 °С, днем поднимутся до +8…+13 °С. По югу +12…+17 °С.

В горах ночью температура опустится до +3…-2 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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