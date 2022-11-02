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Дождевые паводки: ученые предупредили о возможных ЧС в Краснодарском крае

Общество
02.11.2022 08:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhdevye-pavodki-uchenye-predupredili-o-vozmozhnyh-chs-v-krasnodarskom-krae
Дождевые паводки: ученые предупредили о возможных ЧС в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об ухудшении погоды и связанных с этим риском возникновением ЧС сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным специалистов ВНИИ ГОЧС в ближайшую неделю Краснодарский край ожидают паводки.

«Высокие уровни воды на реках Краснодарского края и Волгоградской области в сочетании с прогнозируемыми осадками могут привести к формированию дождевых паводков. В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов из-за осадков сохраняются риски схода селевых потоков», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

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