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В горах Краснодарского края в ночь на 2 ноября похолодает до -4 °C

Общество
01.11.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnodarskogo-kraya-v-noch-na-2-noyabrya-poholodaet-do-4-c
Видео канала «Кубань 24»

Во многих районах Кубани в ночь на 2 ноября ожидаются заморозки до -2 °С. Возможен дождь с мокрым снегом.

Причина похолодания заключается в холодном атмосферном фронте, который уже вызвал снег в Москве и теперь движется через южные регионы страны. Теплее всего будет на Черноморском и Азовском побережьях. Днем воздух там прогреется до +15 °C, а ночью — до +8 °C. При этом многие отдыхающие и жители городов-курортов продолжают принимать солнечные ванны на пляжах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

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