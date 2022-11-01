В горах Краснодарского края в ночь на 2 ноября похолодает до -4 °C

Видео канала «Кубань 24»

Во многих районах Кубани в ночь на 2 ноября ожидаются заморозки до -2 °С. Возможен дождь с мокрым снегом.

Причина похолодания заключается в холодном атмосферном фронте, который уже вызвал снег в Москве и теперь движется через южные регионы страны. Теплее всего будет на Черноморском и Азовском побережьях. Днем воздух там прогреется до +15 °C, а ночью — до +8 °C. При этом многие отдыхающие и жители городов-курортов продолжают принимать солнечные ванны на пляжах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на этой неделе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.