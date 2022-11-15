В Сочи открыли автомобильное движение на Новороссийском шоссе
Общество
15.11.2022 15:49
В районе санаториев «Мыс Видный» и «Победа» на Новороссийском шоссе открыли движение по временной схеме.
Сейчас автомобили могут проехать только по одной полосе трассы, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 сентября из-за оползней перекрыли движение транспорта по Новороссийскому шоссе. Процессы активизировались из-за обильных осадков. В связи с этим было принято решение временно ограничить движение автотранспорта на этом участке.
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