В Сочи открылась выставка авторских елочных игрушек

В Зимнем театре Сочи прошла торжественная церемония награждения победителей VIII Международного конкурса авторской новогодней игрушки «Сочи. Елка. Волшебство».

Теперь на главной елке театра висят около 400 работ финалистов конкурса. В экспозиции представлены авторские елочные игрушки из 92 городов России и 7 стран мира. Среди участников — известные художники и любители.

Каждая игрушка уникальна и отражает традиции и символы народов, некоторые сюжеты вдохновлены театром и цирком. Выставка будет открыта для посетителей до 14 января.

