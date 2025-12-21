Прямой эфир

Елочные базары открылись во всех районах Сочи

Елочные базары открылись во всех районах Сочи
Фото t.me/mcusochi

Специализированные площадки, на которых можно приобрести живые хвойные деревья, начали работу 20 декабря.

По данным МЦУ Сочи, цены на елки начинаются от 2 тыс. рублей. Приобрести веточки дерева можно от 300 рублей.

Елочные базары организованы во всех четырех районах города-курорта.

Центральный район

  • ул. Транспортная, 2/2 (около «Магнита»);
  • ул. Донская (площадь у остановки «Юбилейный»);
  • ул. Донская, 27Б;
  • ул. Гагарина, около дома №57;
  • ул. Макаренко, 13;
  • ул. Абрикосовая, 17;
  • пересечение ул. Северная и Конституции СССР;
  • ул. Московская (у салона «Мегафон»);
  • ул. Чебрикова, около дома №7;
  • ул. Труда, 1 (площадь КСМ, 2 места);
  • ул. Донская, 108 (около рынка);
  • ул. Новая Заря, 7 (у ТРЦ «Моремолл»).

Хостинский район

  • ул. Учительская, около дома №6;
  • ул. Тепличная, около дома №96а;
  • ул. Сухумское шоссе, 44/3 (остановка «Кудепста»);
  • ул. Сухумское шоссе, 55 («Кудепста пятачок»);
  • ул. Ростовская, около дома №14;
  • ул. Аллея Челтенхема (остановка «Средняя Мацеста»);
  • ул. Чекменева, около дома №34;
  • ул. Платановая, около дома №1;
  • ул. Черноморская, около дома №19;
  • ул. Шоссейная (остановка «Звездочка»);
  • ул. Шоссейная (остановка «Хоста Мост»);
  • ул. Красных Партизан, около дома №10.

Лазаревский район

  • мкр. Лазаревское, пересечение ул. Калараша и пер. Павлова;
  • мкр. Якорная щель, ул. Череповецкая, около дома №10;
  • п. Лоо, ул. Разина, у остановки «Сельхозтехника»;
  • пгт. Дагомыс, ул. Армавирская, около дома №100;
  • пгт. Дагомыс, Батумское шоссе, около дома №29.

Адлерский район

  • ул. Голубые Дали, около дома №8;
  • с. Высокое, ул. Ивановская, 2а/2;
  • ул. Каспийская, около дома №48;
  • с. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, 8Б;
  • с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, около дома №99.

