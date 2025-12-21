Елочные базары открылись во всех районах Сочи

Специализированные площадки, на которых можно приобрести живые хвойные деревья, начали работу 20 декабря.

По данным МЦУ Сочи, цены на елки начинаются от 2 тыс. рублей. Приобрести веточки дерева можно от 300 рублей.

Елочные базары организованы во всех четырех районах города-курорта.

Центральный район

ул. Транспортная, 2/2 (около «Магнита»);

ул. Донская (площадь у остановки «Юбилейный»);

ул. Донская, 27Б;

ул. Гагарина, около дома №57;

ул. Макаренко, 13;

ул. Абрикосовая, 17;

пересечение ул. Северная и Конституции СССР;

ул. Московская (у салона «Мегафон»);

ул. Чебрикова, около дома №7;

ул. Труда, 1 (площадь КСМ, 2 места);

ул. Донская, 108 (около рынка);

ул. Новая Заря, 7 (у ТРЦ «Моремолл»).

Хостинский район

ул. Учительская, около дома №6;

ул. Тепличная, около дома №96а;

ул. Сухумское шоссе, 44/3 (остановка «Кудепста»);

ул. Сухумское шоссе, 55 («Кудепста пятачок»);

ул. Ростовская, около дома №14;

ул. Аллея Челтенхема (остановка «Средняя Мацеста»);

ул. Чекменева, около дома №34;

ул. Платановая, около дома №1;

ул. Черноморская, около дома №19;

ул. Шоссейная (остановка «Звездочка»);

ул. Шоссейная (остановка «Хоста Мост»);

ул. Красных Партизан, около дома №10.

Лазаревский район

мкр. Лазаревское, пересечение ул. Калараша и пер. Павлова;

мкр. Якорная щель, ул. Череповецкая, около дома №10;

п. Лоо, ул. Разина, у остановки «Сельхозтехника»;

пгт. Дагомыс, ул. Армавирская, около дома №100;

пгт. Дагомыс, Батумское шоссе, около дома №29.

Адлерский район

ул. Голубые Дали, около дома №8;

с. Высокое, ул. Ивановская, 2а/2;

ул. Каспийская, около дома №48;

с. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, 8Б;

с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, около дома №99.

