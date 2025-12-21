Елочные базары открылись во всех районах Сочи
21.12.2025 11:37
Специализированные площадки, на которых можно приобрести живые хвойные деревья, начали работу 20 декабря.
По данным МЦУ Сочи, цены на елки начинаются от 2 тыс. рублей. Приобрести веточки дерева можно от 300 рублей.
Елочные базары организованы во всех четырех районах города-курорта.
Центральный район
- ул. Транспортная, 2/2 (около «Магнита»);
- ул. Донская (площадь у остановки «Юбилейный»);
- ул. Донская, 27Б;
- ул. Гагарина, около дома №57;
- ул. Макаренко, 13;
- ул. Абрикосовая, 17;
- пересечение ул. Северная и Конституции СССР;
- ул. Московская (у салона «Мегафон»);
- ул. Чебрикова, около дома №7;
- ул. Труда, 1 (площадь КСМ, 2 места);
- ул. Донская, 108 (около рынка);
- ул. Новая Заря, 7 (у ТРЦ «Моремолл»).
Хостинский район
- ул. Учительская, около дома №6;
- ул. Тепличная, около дома №96а;
- ул. Сухумское шоссе, 44/3 (остановка «Кудепста»);
- ул. Сухумское шоссе, 55 («Кудепста пятачок»);
- ул. Ростовская, около дома №14;
- ул. Аллея Челтенхема (остановка «Средняя Мацеста»);
- ул. Чекменева, около дома №34;
- ул. Платановая, около дома №1;
- ул. Черноморская, около дома №19;
- ул. Шоссейная (остановка «Звездочка»);
- ул. Шоссейная (остановка «Хоста Мост»);
- ул. Красных Партизан, около дома №10.
Лазаревский район
- мкр. Лазаревское, пересечение ул. Калараша и пер. Павлова;
- мкр. Якорная щель, ул. Череповецкая, около дома №10;
- п. Лоо, ул. Разина, у остановки «Сельхозтехника»;
- пгт. Дагомыс, ул. Армавирская, около дома №100;
- пгт. Дагомыс, Батумское шоссе, около дома №29.
Адлерский район
- ул. Голубые Дали, около дома №8;
- с. Высокое, ул. Ивановская, 2а/2;
- ул. Каспийская, около дома №48;
- с. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, 8Б;
- с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, около дома №99.
