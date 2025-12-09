Елочные базары в Новороссийске откроются 15 декабря

В этом году в городе-герое будут работать 12 елочных базаров, где можно будет купить ели, сосны и пихты из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края и других регионов РФ.

Елочные базары будут работать до 31 декабря. На всех торговых точках покупатели смогут удостовериться в качестве продукции — у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев.

В Центральном районе елочные базары будут работать:

в районе рынка на улице Черняховского;

в районе сквера имени Чайковского;

на пересечении проспекта Ленина, 2 и улицы Свердлова;

на пересечении улиц Рубина и Горького;

на улице Куникова, 11.

В Южном районе купить елку можно будет по адресам:

проспект Дзержинского, 220/2;

на пересечении улиц Молодежной и Пионерской.

В Приморском районе новогодние деревья можно будет купить:

в селе Борисовка, в районе остановки общественного транспорта на улице Чапаева;

на улице Видова, в районе дома № 167.

Также елочные базары откроются в станице Натухаевской на улице Фрунзе в районе Дома культуры, в станице Раевской на пересечении улиц Котова и Красной и в поселке Верхнебаканском в районе улиц 40 лет Октября и Коммунистической, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

