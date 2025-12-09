В Новороссийске на маршруты вышли новогодние троллейбусы

В городе-герое первым сияющим стал троллейбус №24. Салон транспортного средства украшен мерцающими гирляндами, мишурой, елочными игрушками и еловыми ветками.

Эта праздничная трансформация стала возможной благодаря стараниям экипажа. Водитель и кондуктор превратили обычный троллейбус в островок новогоднего чуда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ближайшее время праздничный транспорт появится и в Краснодаре. В краевой столице украшенные трамваи и троллейбусы начнут курсировать по улицам уже 10 декабря.

Новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы будут радовать жителей краевой столицы до 18 января. С подробным расписанием новогоднего транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии Краснодара.

