Новогодний общественный транспорт выйдет на улицы Краснодара 10 декабря

Новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы будут радовать жителей краевой столицы до 18 января.

Сотрудники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления украсили транспорт гирляндами в форме елок, а также наклейками-снежинками, сосульками и игрушками с надписями «С Новым годом!».

Салон транспорта преобразили с помощью тематического декора.

В этом году праздничное оформление будет у троллейбусов с бортовыми номерами 174 и 268, а также у трамваев с номерами 009 и 259 и автобуса 496. Они будут поочередно курсировать по всем маршрутам МУП «КТТУ».

С подробным расписанием новогоднего транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Краснодара.

