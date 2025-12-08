Logo
Новогодний общественный транспорт выйдет на улицы Краснодара 10 декабря

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы будут радовать жителей краевой столицы до 18 января. 

Сотрудники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления украсили транспорт гирляндами в форме елок, а также наклейками-снежинками, сосульками и игрушками с надписями «С Новым годом!».

Салон транспорта преобразили с помощью тематического декора. 

В этом году праздничное оформление будет у троллейбусов с бортовыми номерами 174 и 268, а также у трамваев с номерами 009 и 259 и автобуса 496. Они будут поочередно курсировать по всем маршрутам МУП «КТТУ». 

С подробным расписанием новогоднего транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Краснодара. 

Читайте также: традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Краснодаре.

