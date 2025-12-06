Традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Краснодаре

Новогодний мотопробег состоялся в Краснодаре 6 декабря. Мотоциклисты в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек проехали по улицам города.

Жители Краснодара делились в соцсетях фото и видео огромной колонны мотоциклов под управлением главных новогодних персонажей.

В этом году в мотопробеге участие приняли мотоциклисты из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска и Тюмени.

Колонна украшенных гирляндами и мишурой мотоциклов стартовала с улицы Дзержинского и проехала по центральным улицам Краснодара до площади перед ЗСК. Там Деды Морозы и Снегурочки устроили чаепитие, организовали хороводы вокруг елки и вручили подарки детям.

С наступлением сумерек мотопробег продолжился — уже с зажженными гирляндами.

