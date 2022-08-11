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В Сочи откроется военно-патриотический центр

Общество
11.08.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkroetsya-voenno-patrioticheskij-tsentr
В Сочи откроется военно-патриотический центр
Фото пресс-службы администрации Сочи

Центр «Авангард» начнет работу с 1 сентября. До появления собственного корпуса он будет работать на базе школ. А затем пропишется в селе Детляжка Лазаревского района.

«Авангард» станет базой для проведения учебных сборов по основам военной службы. Там будут проходить дополнительные занятия для детей. С 2023 года планируются смены с мая по август. Ежегодно центр будет принимать 840 школьников — 12 смен по 70 человек.

Сборы будут рассчитаны на пять дней. Ежедневно будут проходить теоретические, практические и спортивные занятия.

«Необходимо оборудовать площадки, полосы препятствий, скалодром, тир, летний амфитеатр, всю необходимую инфраструктуру. Будем растить нашу молодежь в духе патриотизма, любви к Родине и уважении к профессии защитников Отечества», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас продолжаются работы по объединению участков на улице Львовской, готовится проектно-сметная документация, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Также Копайгородский поручил подготовить лагерь в селе Воронцовка. Его планируют сделать круглогодичным. По мнению мэра, там созданы лучшие условия для отработки армейских навыков.

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