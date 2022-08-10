Профориентационный проект кубанского педагога-психолога стал одним из лучших в РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Педагог-психолог из Краснодара разработала курс для девятиклассников по федеральной программе «Билет в будущее» нацпроекта «Образование».

Автор курса — Евгения Закрыльная, педагог-психолог школы № 50 Краснодара. Ее программа помогает девятиклассникам выбрать будущую профессию. Занятия проходят с помощью деловых игр и диагностик. Курс рассчитан на 17 уроков с периодичностью встреч один раз в неделю.

Проект «Билет в будущее» реализует Министерство просвещения России и Фонд гуманитарных проектов. Профориентационные занятия для кубанских школьников проходят в парке «Россия — моя история» в Краснодаре, в колледжах и техникумах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подробнее о профориентационных практиках учителей-навигаторов можно узнать на сайте.

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