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В Сочи отговорили от необдуманного поступка мужчину, стоявшего на краю моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otgovorili-ot-neobdumannogo-postupka-muzhchinu-stoyavshego-na-krayu-mosta
В Сочи отговорили от необдуманного поступка мужчину, стоявшего на краю моста
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Мужчину с подозрительными намерениями заметили утром 24 января на Мацестинском виадуке в Хостинском районе.

Он перелез через перила моста и задумывался о прыжке с большой высоты. Прибывшие на место полицейские вступили с ним в переговоры, которые продлились достаточно долго.

Правоохранителям удалось убедить мужчину не прыгать с моста. Его сняли с виадука при участии спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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