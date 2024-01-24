В Сочи отговорили от необдуманного поступка мужчину, стоявшего на краю моста

Мужчину с подозрительными намерениями заметили утром 24 января на Мацестинском виадуке в Хостинском районе.

Он перелез через перила моста и задумывался о прыжке с большой высоты. Прибывшие на место полицейские вступили с ним в переговоры, которые продлились достаточно долго.

Правоохранителям удалось убедить мужчину не прыгать с моста. Его сняли с виадука при участии спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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