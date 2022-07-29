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В Сочи отдыхающая стала жертвой уличных грабителей

Происшествия
29.07.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otdyhayushhaya-stala-zhertvoj-ulichnyh-grabitelej
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

О грабеже в дежурный отдел полиции Адлерского района сообщила 51-летняя туристка. Она рассказала, что на одной из улиц курорта к ней подошли двое неизвестных мужчин, вырвали сумку, мобильный телефон и сбежали. Сумма ущерба составила около 17 тыс. рублей.

Прибыв на место преступления, правоохранители опросили возможных очевидцев и просмотрели записи камер.

Позже полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 27 и 33 лет. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Похищенные вещи изъяли и вернули хозяйке.

Возбудили уголовное дело по признакам грабежа. Местным жителям грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия их заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре на улице рецидивист обозвал прохожего хулиганом и отобрал телефон.

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