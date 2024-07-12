В Сочи от работы отстранили водителя автобуса, вызвавшего на дуэль туриста

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи нашли в интернете видеозапись, на которой водитель экскурсионного автобуса Mersedes грубо выражался в адрес пассажиров.

После конфликта водитель опасно маневрировал на дороге, ставя под угрозу здоровье и жизнь своих пассажиров.

Полицейские установили личность 39-летнего водителя автобуса и составили на него административные протоколы о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и нарушении правил применения ремней безопасности.

Кроме того, своими действиями на видео водитель нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу, за что на него также составили протокол о мелком хулиганстве. Нарушителя доставили в Адлерский отдел полиции для дальнейшего направления в суд и принятия процессуального решения.

Договор аренды экскурсионного автобуса из-за непрофессионального поведения и нарушения ПДД с водителем расторгли, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД Росси по Сочи.

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