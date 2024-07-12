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С пляжей Сочи в полицию доставили четверых обнаженных туристов

Ссылка https://kuban24.tv/item/s-plyazhej-sochi-v-politsiyu-dostavili-chetveryh-obnazhennyh-turistov?utm_source=yxnews
С пляжей Сочи в полицию доставили четверых обнаженных туристов
Фото t.me/mcusochi

Специалисты администрации Лазаревского района вместе с сотрудниками УВД провели рейд по пресечению нахождении на пляжах граждан в обнаженном виде.

В ходе рейда выявили четырех правонарушителей — их доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы.

На пляжных территориях запрещается нахождение в голом виде, купание в неположенных местах употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде, курение, разведение костров, выгул собак и выброс мусора.

«Также при нахождении на солнце пользуйтесь головными уборами, пейте больше жидкости и используете специальные кремы для защиты от пагубного воздействия солнечных лучей», — сообщает МЦУ Сочи.

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