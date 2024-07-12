Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Военный вертолет «Аллигатор» переполошил отдыхающих на пляже на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-vertolet-alligator-perepoloshil-otdyhayushhih-na-plyazhe-na-kubani
Фото t.me/ghestkrd

Над пляжем в Краснодарском крае туристы пролетел военный вертолет, похожий на Ка-52 «Аллигатор».

Пролетающий над пляжем вертолет сняли отдыхающие. Точное место не сообщается. На кадрах видно, как зонты, плавательные круги, шезлонги, матрасы и другие вещи туристов сдувает с берега потоком воздуха от лопастей воздушной машины.

Читайте также: в Сочи спасатели вертолетом эвакуировали троих туристов с горы Малый Тхач.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях