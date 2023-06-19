В Сочи от подтоплений пострадали 111 домов

В мэрии города-курорта 19 июня подвели итоги работы по устранению последствий подтоплений в микрорайоне Мацеста.

По словам главы города Алексей Копайгородского, домов, которые из-за подтопления стали непригодными для жизни, нет.

«Но частично имущество жителей, конечно, пострадало. Составили 111 актов. Сейчас мы сосредотачиваем усилия, чтобы люди как можно скорее получили компенсации. Усиленными темпами восстанавливаем и городскую инфраструктуру Мацесты. Застилаем новой брусчаткой пострадавшие участки набережной, готовим парковую мебель. Высокий сезон в разгаре. Работы не мешают отдыху наших жителей и гостей. Много работ проводим в ночное время», — написал мэр города в своем Telegram-канале.

В Сочи сейчас действует штормовое предупреждение. Оперативный штаб на курорте продолжает работать круглосуточно.

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