В Сочи осужденному за убийство предпринимателю добавили срок за мошенничество
Приговор вынес Центральный районный суд Сочи. Мужчину признали виновным в мошенничестве.
Суд установил, что местный житель заключил договоры на участие в долевом строительстве на своем земельном участке на улице Плеханова площадью более 1 тыс. кв. метров. При этом он не получал разрешения на строительство многоквартирного дома, скрыв это от покупателей. Взятые на себя обязательства он не выполнил. Общая сумма ущерба составила 9 млн 335 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. К этом сроку частично присоединили неотбытое им наказание за убийство по приговору, назначенным Туапсинским районным судом в августе 2020 года.
Тогда жителя Сочи признали виновным в убийстве председателя ЖСК, который мешал ему незаконно вводить в эксплуатацию построенные многоквартирные дома. В декабре 2018 года мужчина дождался его у автомобиля и нанес ему ножом не менее 14 ударов.
С учетом сложения наказаний сочинцу назначили 15,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. С него взыскали материальный ущерб в пользу обманутых дольщиков. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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