В Краснодаре посадили шестерых автоподставщиков за мошенничество на 1,1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 6 человек в возрасте 23 до 33 лет по делу о покушении на мошенничество и мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, вынес Первомайский районный суд Краснодара.

По данным следствия, с 30 января 2019 по 16 марта 2020 года 33-летний мужчина привлек 5 знакомых к мошенничеству с автостраховками. Злоумышленники использовали битые машины элитных марок, а также редкие модели автомобилей и умышленно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП.

После этого злоумышленники получали документы об аварии, меняли информацию о полученных автомобилями повреждениях и завышали их. После этого фальсифицированные документы направляли в страховые компании и в суды для возмещения ущерба. Всего преступники свершили семь аналогичных преступлений. Ущерб страховым компаниям превысил 1,1 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей аферисты похитить не смогли, так как им помешали страховщики, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Организатору и его подельнику суд назначил 5 лет и 3,5 года лишения свободы соответственно. Остальным подсудимым дали от 2,5 лет до 1 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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