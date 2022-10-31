В Краснодаре будут судить лже-продавца техники, обманувшего покупателей на 70 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи СУ УМВД Краснодара завершили расследование этого уголовного дела. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

По версии следствия, 30-летний житель Ростовской области с 2019 по 2021 год предлагал жителям Кубани купить цифровую технику от известной китайской корпорации по заниженной цене. Он брал деньги в качестве предоплаты, но обещанную технику из Китая не предоставил. Полученные деньги он потратил на себя. Общая сумма ущерба составила около 70 млн рублей.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело в отношении него передали для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара. Приезжему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить юриста финансовой пирамиды, похитившей у вкладчиков 873 млн рублей.