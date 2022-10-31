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В Краснодаре будут судить лже-продавца техники, обманувшего покупателей на 70 млн рублей

Происшествия
31.10.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-lzhe-prodavtsa-tehniki-obmanuvshego-pokupatelej-na-70-mln-rublej
В Краснодаре будут судить лже-продавца техники, обманувшего покупателей на 70 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи СУ УМВД Краснодара завершили расследование этого уголовного дела. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

По версии следствия, 30-летний житель Ростовской области с 2019 по 2021 год предлагал жителям Кубани купить цифровую технику от известной китайской корпорации по заниженной цене. Он брал деньги в качестве предоплаты, но обещанную технику из Китая не предоставил. Полученные деньги он потратил на себя. Общая сумма ущерба составила около 70 млн рублей.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело в отношении него передали для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара. Приезжему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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