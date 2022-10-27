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В Краснодаре будут судить юриста финансовой пирамиды, похитившей у вкладчиков 873 млн рублей

Происшествия
27.10.2022 16:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-yurista-finansovoj-piramidy-pohitivshej-u-vkladchikov-873-mln-rublej
В Краснодаре будут судить юриста финансовой пирамиды, похитившей у вкладчиков 873 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Краснодара, которого обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина был участником «финансовой пирамиды», которая состояла из группы компаний. Компания подыскивала клиентов, готовых сделать вклад ради высоких процентов, и похищала их деньги. При этом вкладчикам не говорили о том, что организация занимается только перераспределением полученных денег. Когда одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.

Злоумышленник в этой пирамиде работал юристом. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче денег, включал в них необходимые пункты для обмана людей. Также он готовил документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.

От деятельности кредитного кооператива пострадали не менее 1 тыс. 197 человек. Ущерб превысил 873 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемый был под арестом. Расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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