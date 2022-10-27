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В Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций

Происшествия
27.10.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-osudili-direktora-fiktivnoj-firmy-za-hishhenie-1-5-mln-rublej-pod-vidom-investitsij
В Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным суда, в 2017 году злоумышленник с друзьями придумал план для привлечения денег под видом инвестиций. Он зарегистрировал в налоговом органе ООО «Здоровый урожай», снял офис и подыскал тепличное хозяйство. Эти теплицы показывали инвесторам, а в соцсетях разместили рекламный ролик, обещающий инвесторам скорые дивиденды от вклада в готовый бизнес по выращиванию сельхозпродукции. Этот проект был имитацией коммерческой деятельности.

Гендиректор общался с потенциальными вкладчиками, консультировал их и вводил в заблуждение. Он заключил договоры на инвестирование с тремя гражданами, вложившими в «бизнес» по 500 тыс. рублей. Таким образом, злоумышленники присвоили себе 1,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде гендиректор компании признал вину частично. Суд назначил ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски пострадавших. В пользу каждого из них с подсудимого взыскали по полмиллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Дело в отношении сообщников расследуют отдельно.

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