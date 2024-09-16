В Сочи осудили женщин, устроивших притон с проститутками в гараже

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении двух женщин, устроивших притон в гараже.

Суд и следствие установили, что весной 2023 года две пожилые местные жительницы в жилом гараже устроили притон и вовлекли в занятие проституцией не менее 15 девушек. Сутенерши предложили девушкам оплату за их работу. Преступную деятельность пресекли полицейские во время оперативных мероприятий.

В отношении организаторов притона возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией и содержании притона для занятия проституцией. В суде подсудимые полностью признали вину и раскаялись в своем поступке. Суд назначил каждой 1 год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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