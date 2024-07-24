В Краснодаре будут судить сутенерш, открывших бордель в квартире на Фестивальном

Двух местных жительниц обвиняют в организации занятия проституцией по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

По версии следствия, две девушки в возрасте 35 и 31 лет с июля по декабрь 2023 года привлекли к проституции четырех женщин. Необычные услуги мужчинам оказывали в съемной квартире на улице Котовского. Хозяин жилья утверждает, что не знал, что происходило в его квартире.

Незаконную деятельность «жриц любви» в квартире на Фестивальном пресекли сотрудники полиции в рамках проведенных оперативных мероприятий.

Уголовное дело об организации занятия проституцией направили для рассмотрения в Ленинский районный суд. Зампрокурора Западного округа Краснодара утвердил обвинительное заключение.

За это преступление обвиняемым девушкам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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